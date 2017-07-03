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Van ve Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı. Hakkari'deki saldırıda yaralanan asker de kurtarılamayarak şehit oldu

Van ve Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah Çiçek yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor.

HAKKARİ'DE YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

Habertürk'te yer alan habere göre; Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker kurtarılamayarak şehit oldu. Hakkari valiliği konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şehit #terörle mücadele #pkk #çaldıran #van
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