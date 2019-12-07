Van’ın Muradiye, Özalp ve Başkale Belediyelerine kayyum atandı

Teröre destek veren HDP'li belediyelere kayyum ataması yapıldı.

Van'ın Başkale, Muradiye ve Özalp İlçe belediye başkanları terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ve Muradiye İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Şalan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Acar, Almaç ve Şalan'ın yerine ilçe kaymakamları kayyum olarak görevlendirildi.

Bir görevlendirme de Batman'da Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine yapıldı.

İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut, hakkındaki terör soruşturmasından dolayı görevinden uzaklaştırıldı. Yerine de Beşiri kaymakamı atandı.

Şu ana kadar son kayyum atamalarıyla HDP'nin 3'ü büyükşehir 25 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyum atanmış oldu.

ulusal.com.tr

