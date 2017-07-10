Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon nedeniyle 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon nedeniyle 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle başlatılan sokağa çıkma yasağı konusunda şöyle denildi:



"İlimiz Varto ilçesi Kolan Dağı Bölgesinde geçmiş dönemlerde meydana gelen terör olayları, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği gibi eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan da mahrum kalmıştı. Bu durumda günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamışlardır. Bu nedenle Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuatlar çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu gereğince; Kolan Dağı bölgesinde yapılacak olan operasyonel faaliyet kapsamında, Varto İlçesine bağlı olan Kolan Köyü, Teknedüzü Köyü, Yeşildal Köyü, Onpınar Köyü, Köprücük Köyü, Kaynarca Köyü, Çayçatı Köyü, Çağlak Mahallesi, Güllüce Mahallesi, Meti Mezrası, Seyrek Yaylası, Yeşildal Yaylası, Çukur Yaylası, Köprücük Yaylası, Teknedüzü Yaylası’nda 10 Temmuz 2017 günü saat: 00.01’den itibaren operasyon bitimine kadar 'Sokağa Çıkma Yasağı' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelerde sokağa çıkmaları yasaklanmıştır."