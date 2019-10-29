Vatan Partisi Ankara  İl Başkanı Aykut Diş: Mehmetçik savaşıyor, Cumhuriyet yükseliyor

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş, Vatan Partisi'nin Mehmetçiğe Selam Yürüyüşü öncesi bir konuşma gerçekleştirdi.

Diş, şunları söyledi:

"Değerli Ankaralılar,

Değerli Partililerimiz,

Atatürk’ün “En büyük bayramdır” dediği, Devrimin bayramı, Cumhuriyetimizin 96. Yılı kutlu olsun.

Cumhuriyet dimdik ayaktadır.

96 yılda tahribatlar yaratılsa da ulu çınarın özünü kurutamadılar.

Bir kısım dalları eğrilse de kırılsa da kökünü koparamadılar.

Cumhuriyet yeniden yeşermektedir.

Buna nereden mi kanaat getiriyoruz?

Devletimizin şahlanışından; işçiden işverene, Ak Partilisinden CHP’lisine yediden yetmişe Türk milletinin Atatürk’e sarılmasından anlıyoruz.

Cumhuriyetimizin 96. yılına zaferlerle giriyoruz.

Kahraman ordumuz başarıyla icra ettiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtıyla emperyalizmin terör koridorunu yıkmış, 2. İsrail planını çökertmiştir.

Avrupalıların evinden çıkıp metroya binmeye korktuğu IŞİD’i, ABD’nin kara gücüm deyip 30 bin tır silah verip Hollywood senaristleriyle filmle çektiği PKK’yı çöllere gömdük.

Cumhuriyetimizin 96. yılından geleceğe ümitle bakıyoruz.

Devrimlerle tepelenen, fakat zaman içindeki hatalarla yeniden hortlayan türlü tarikatlar cemaatler yine tepelenmektedir.

Emperyalistlerin Türk Devleti içindeki kontrgerilla gücü, ajan şebekesi, Cumhuriyetin ve Atatürk Devrimlerinin en büyük düşmanı; Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz ve akabindeki kalkışmaları Cumhuriyet subayları, Cumhuriyet polisleri, Cumhuriyet yargıçları tarafından bastırıldı.

Cumhuriyetimizin 96. Yılındaki gelişmelerden sevinç duyuyoruz.

Türkiye’mizin gerçek dostlarıyla kucaklaşması bütün insanlık adına bir mutluluktur.

Rusya, İran, Çin, Türk dünyası ülkeleri ve Venezuela ile olan yakınlaşma yeni bir dünya kuruyor.

Yeni dünyanın öncüleri haydutluk peşinde olanlara korku, mazlum milletlere güç veriyor.

Fakat yetmez.

Cumhuriyetimizin 100. yılına tam tedarik girmeliyiz.

Tehditlere, şantajlara boyun eğmeyecek; başı dik ve güçlü Türkiye için eksiklerimizi tamamlamalı, zaaflarımızı gidermeliyiz.

Milletimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı güvenle yaşatabilmek için Çağdaş bir eğitim düzeni getirmeliyiz.

Laik ve bilimsel eğitim modelimizi onarmak, geliştirmek, yeniden kurgulayıp daha güçlü inşa etmek Cumhuriyetimizin 100. Yılına giderken en temel görevlerimizdendir.

Büyük Önderimiz Atatürk, “Siyasi bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür” demişti.

Siyasi atılımlarımızı daha da ileri taşımak için Üreten bir Türkiye yaratmak zorundayız. El kapılarını kapatmak, milletimizi dolar sultasından kurtarmak mecburiyettir.

Çünkü savaşan bir Cumhuriyetimiz var.

Cumhuriyetimizin 96. Yılında bilinçlere çıkarmamız gereken şey bu Cumhuriyetin kanla irfanla kurulduğudur. Kalpak ve postalla, süngü ve çarıkla kazanıldığıdır.

Cumhuriyeti basmakalıp laflarla anamayız.

Cumhuriyet Bayramını görevsiz kutlayamayız.

Vatan Partisi olarak gururluyuz.

“Fethullahçı çete dağıtılacak” demiştik. O çete darma duman oldu.

“Açılımlarınız kapanacak, PKK ezilecek” demiştik. Bölücü terör örgütü perişan oldu.

“Cumhuriyeti yıkamazsınız” demiştik. Türkiye’yi yönetenler Kemalizme teslim oldular.

“Kıbrıs vatandır, Yetiş Türkiye” demiştik. Mavi vatan şimdi emin ellerde.

“Yeni bir dünya kurulacak” demiştik. Asya çağı başladı, yeni bir dünya kuruluyor.

“ABD bu haritaya gömülecek” demiştik. ABD piyonlarıyla beraber BOP haritasına gömülüyor.

Mehmetçik savaşıyor, Cumhuriyet yükseliyor.

Vatan Partisi olarak bu bayramı Mehmetçiğe Armağan ediyoruz.

Ve emperyalistlerin rahatsız olduğu Asker selamımızı millet olarak veriyoruz.

Selam olsun Mehmetçiğe!

Selam olsun Şehitlerimize ve Gazilerimize!

Selam olsun Atatürk’e!

Selam olsun Cumhuriyete!

Yaşasın Cumhuriyet!"

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