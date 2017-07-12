15 Temmuz Amerikancı FETÖ kalkışmasının yıl dönümü haftasında Vatan Partisi İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydanlardaydı. Darbenin ordu millet el ele bastırıldığını vurgulayan partililer, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aşığılayan afişlerin şehir genelindeki reklam panolarından kaldırılması gerektiğini savundu.

Vatan Partisi İstanbul İlçe teşkilatları 15 Temmuz Fethullahçı Darbe girişimini protesto etti.



Avrupa Yakası'nda bulunan parti temsilcileri, Bağcılar Meydanı'nda biraraya geldi.



Grup adına basın açıklamasını Bağcılar İlçe Başkanı Ömer Korkmaz yaptı.



Açıklamada, 25 Eylül'de Irak'ın kuzeyinde yapılacak olan sözde Kürdistan'ın bağımsızlık referandumuna da değinildi.



Andolu Yakası'nda ise eylemin adresi Üsküdar Meydanı'ydı.



Partililer adına konuşan Şafak Mete, askerle milletin karşı karşya resmedildiği 15 Temmuz afişlerinin, il genelindeki reklam panolarından indirilmesi talebinde bulundu.



Her iki eylemin ardından, İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılması kampanya çalışmalarını yürüttü.



HABER: MESUT TÖRÜN - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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