Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Milletimizin emrindeyiz

Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depremiyle ilgili Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek mesaj yayınladı.



Perinçek, mesajında "Geçmiş olsun Türkiye! Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarında görevli bütün personelimize kolaylıklar diliyorum. Partimiz görev başındadır. Milletimizin emrindeyiz, her zamanki dayanışma ruhu ile bu felaketinde yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.

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