Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Sürecin başında ABD ve FETÖ var

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir Medya Platformu’nun davetiyle gazetecilerle bir araya geldi.

Perinçek, Davutoğlu-Babacan ittifakı ile gündeme getirilen yeni parti tartışmalarını değerlendirdi.

FETÖ'nün siyasi ayağı temizlenmeden bu tartışmaların bitmeyeceğini, tehididin süreceğini vurguladı Perinçek.

Perinçek'in gündeminde NATO da vardı. Türkiye'nin NATO'da veto hakkı için bulunduğunu söyeyen Vatan Partisi Lideri, "Bu yüzden bozgunculuk yapıyorlar" dedi.

CHP'li Veli Ağbaba'nın Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileleri hedef alan açıklamaları soruldu Doğu Perinçek'e.

Alman ARD Televizyonu'nun Atatürk'ü hedef gösteren yayınına tepki gösterdi.



ulusal.com.tr