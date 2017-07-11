Vatan Partisi Heyeti, İran’ın başkenti Tahran’da temaslarına devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önderliğindeki heyet, Ali Ekber Velayeti ile görüştü. Doğu Perinçek, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ile ortak bir basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi Heyeti, İran’ın başkenti Tahran’da temaslarına devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önderliğindeki heyet, Ali Ekber Velayeti ile görüştü. Doğu Perinçek, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ile ortak bir basın açıklaması yaptı.



VELAYETİ: REFERANDUM HEPİMİZE KARŞI BİR EYLEM



Ali Ekber Velayeti ortak basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:







“Irak’ın toprak bütünlüğünün bozulmasına biz kesinlikle karşıyız. Böyle bir referandumun yapılması, bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne karşı bir eylemdir. Sayın Perinçek’in, kurulacak Kürdistan’ın ikinci bir İsrail olacağı tespiti doğrudur. Görüşmede Irak’ın toprak bütünlüğünü savunduğumuzu vurguladık.Irak’ın toprak bütünlüğünün zarar görmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.



“İran ve Türkiye’nin ilişkileri tarihi, dini, kültürel alanda her zaman çok kuvvetlidir ve ilişkilerimizin daha iyi seviyeye ulaşması için yeni fırsatlar oluşturacağız. Tüm alanlarda, ekonomi ve siyaset alanlarında iki ülke iyi bir zeminde hareket ediyor ve bundan sonra daha da sağlam bir zeminde hareket edecek.



“Bölge ülkelerinin tamamına olan tehditlerin karşısındayız. Özellikle Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Katar ülkelerine olan tehditlerin karşısındayız. Geldiğiniz için zat-ı alinize teşekkür ediyorum. Sıcak havalarda buraya geldiniz, inşallah bu sıcaklık ilişkilerimize ve istikbara (emperyalizm) karşı mücadelemize de yansıyacak.”



PERİNÇEK: AMERİKA VE İSRAİL TEHDİTLERİ BİZİ DAHA ÇOK BİRLEŞTİRECEK



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek ise şunları söyledi:



“Değerli basın mensupları, sayın Velayeti, sizlere Türk Milleti’nin ve Vatan Partisi’nin sıcak duygularını getirdik. Amerika ve İsrail şu an bölgedeki tüm ülkeleri tehdit eden bir girişim içindedir. Ve İsrail bize ikinci bir İsrail dayatmaktadır. Bölgede büyük Kürdistan’ın kurulması, İkinci İsrail’in kurulması anlamındadır. Onun adı Kürdistan’dır, ama Kürtlükle bir ilgisi yoktur. Amerikan silahıyla, İsrail silahıyla Kürdistan olmaz. Ama Amerika ve İsrail’in başarıya ulaşması mümkün değil. Kürt kardeşlerimiz da hiçbir şekilde Amerika ve İsrail tarafından ateşe sürülmeyi kabul etmeyecektir.



“Bu Amerika ve İsrail tehditleri bizi daha çok birleştirecek. Birbirimize daha çok sarılacağız. Türkiye ile İran arasındaki kardeşlik, dostluk gelişecek. Biz İran’a sonuna kadar güveniyoruz. Batı Asya’da beraberlik, birlik kuracağız. Huzur getireceğiz. Türkiye-İran dostluğu öyle bir anahtardır ki, Batı Asya’ya huzur getirir, barış getirir, hatta dünya barışında bile Türkiye-İran dostluğunun çok önemli tarihi rolü olacaktır. Bizim binlerce yıllık kardeşimiz, dostumuz olan İran Milleti’ne de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”

Sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşme sonrası Ayetullah Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e aracına değin eşlik etti.







Genel Başkan Perinçek liderliğindeki heyette şu isimler bulunuyor:



- Genel Başkan Yardımcısı. Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı E. Tümamiral Soner Polat



- Genel Sayman Tugay Şen,



- Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin,



- Merkez Karar Kurulu ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Üyesi Yunus Soner



- Merkez Karar Kurulu üyesi Çağdaş Cengiz.









ALİ EKBER VELAYETİ KİMDİR?



Ali Ekber Velayeti, İran İslam Devrimi Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in Dış Politika Başdanışmanı.Velayeti İran dış politikasının efsane ismi olarak kabul ediliyor. 16 yıl boyunca İran İslam Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Velayeti, İran’ın bölgesel konulardaki dış politikasını yöneten isim olarak değerlendiriliyor. Velayeti, İran İslam Rehberi adına devlet başkanı düzeyindeki temasları yürütüyor.



Barzani yönetimi tarafından 25 Eylül’de yapılacağı açıklanan “Kürdistan Bağımsızlık Referandumu” görüşmenin odağındaki gündemi oluşturdu. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Perinçek ve Velayeti, ikinci İsrail’in kurulmasına karşı irade birliği sergiledi.





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