Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Elazığ mesajı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Elazığ depremi için bir mesaj yayınladı.
GÜNDEM 25.01.2020, 18:46 25.01.2020, 19:03
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Elazığ'da meydana gfelen depremin ardından bir mesaj yayımladı.
Perinçek mesajında, "Deprem bölgesinde hayatını kayedeb vatandaşlarımızın yakınlarının başı sağolsun. Yaralılarımıza acil şifalar dinliyorum." dedi.
Perinçek'in mesajı şöyle;
Geçmiş olsun Türkiye!
Deprem bölgesinde hayatını kayedeb vatandaşlarımızın yakınlarının başı sağolsun. Yaralılarımıza acil şifalar dinliyorum. Arama kurtarma çalışmalarında görevli bütün personelimize kolaylıklar diliyorum.
Partimiz görev başındadır. Milletimizin emrindeyiz, her zamanki dayanışma ruhu ile bu felaketin de yaralarını saracağız.
ulusal.com.tr
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