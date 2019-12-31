Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten 2020 mesajı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten 2020 mesajı yayımladı.
GÜNDEM 31.12.2019, 12:51
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yayımladığı mesajda:
"Zorlukları Milletimizin yenilmez gücüyle aşacağız”
Üreticilerin umutlarını, İşçimizin ve kamu emekçimizin alın teri verimini,
Çiftçimizin harman sevincini,
Çarşılarımızın şenliğini,
Gençliğimizin Atatürk Devrimine bağlılığını,
Sanayici ve tüccarımızın bereketini,
Emeklimizin huzur ve barış özlemini,
Mehmetçiğimizin ve polisimizin özgüven ve cesaretini,
Anadolu ve Trakyamızın yüksek ahlâkını ve erdemlerini,
Komşularımızın kardeşliğini,
Asya’nın uygarlık atağını,
Bütün milletimizin başı dik yaşama kararını Onurla, gururla, şenlikle paylaşacağımız,
Üreticimizin baş tacı olduğu,
Zorlukları milletimizin yenilmez gücüyle aşacağımız Yeni Yıl dileğiyle yürekten sevgi ve saygılar.
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