Vatan Partisi, Irak'ı bölme planları yapan Barzani'nin "bağımsız Kürdistan" referandumuna karşı hükümeti sert tavır almamakla eleştirdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, hükümetin tutumunu "cılız" olarak niteledi. Balıkesir Edremit'teki Vatan Partisi Dayanışma Kahvaltısı'na Ulusal Kanal'ın sevilen ekran yüzlerinden Teoman Alili de katıldı

Barzani'nin "bağımsız Kürdistan" referandumu "Türkiye'nin kırmızı çizgisi" olarak niteledi, hükümetin tutumunu eleştirdi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde partilileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.



Etkinlikte konuşan Reyhan, Barzani'nin bağımsızlık referandumuna değindi. Reyhan, hükümetin referanduma karşı sert tavır almadığını söyledi.



Reyhan, Türkiye'ye yönelik ekonomik ve terör tehditlerine karşı Vatan Partisi'nin politikalarını çözüm olarak gösterdi.



Kahvaltıya Ulusal Kanal'ın sevilen ekran yüzlerinden Teoman Alili de katıldı. Alili de Türkiye'nin için de bulunduğu süreçte Ulusal Kanal'ın önemine vurgu yaptı.



Alili, Ulusal Kanal'ın Balıkesir'de de temsilcilik açması için destek istedi.



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