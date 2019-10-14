Vatan Partisi: Greta'yı duvardan sil!

İsveçli 16 yaşındaki Great Thunberg, Birleşmiş Milletler'de dünya liderlerine hitap edip iklim değişikliği konusunda yeterli adım atılmadığını söylemişti. Greta, "Çocukluğumu çaldınız" sözleriyle liderleri sert bir dille eleştirmiş fakat çevreye en büyük zararı veren ABD gibi ülkelere değinmemişti. Konuşmasında Türkiye'yi hedef alan Greta Thunberg'in portresi, mural festivali kapsamında Kadıköy'de bir apartmanın duvarına çizilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE DESTEK VERDİ

Terör örgütü YPG militanları Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı süreçte iklim değişikliği paylaşımı yapıp Greta Thunberg'i etiketledi. Etikete karşılık veren Thunberg, YPG'ye destek veren bir paylaşımda bulundu. Greta'nın bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. Yüzlerce kullanıcı, Greta'nın fotoğrafının Kadıköy'deki duvardan silinmesini istedi.

VATAN PARTİSİ'NDEN ÇAĞRI

Kadıköy'deki resmin silinmesine ilişkin bir çağrı da Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na çağrı yaparak, resmin duvardan silinmesini istedi.