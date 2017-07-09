Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığındaki 6 kişilik heyet resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti. İran'a hareketi öncesi Atatürk havalimanında konuşan Perinçek, Kürdistan refarandumuna karşı bölge ülkelerinin birlik halinde olduğunu söyledi. İranlı yöneticilere "Batı Asya Birliği kurma projemizi ileteceğiz diyen Vatan Partisi Lideri, 4 gün sonra da yurda güzel haberlerle döneceklerini vurguladı.

Resmi davetli olarak İran'a gitti. İran'a hareket de öncesi havalimanında konuştu. Hedefinde de Barzani'nin açıkladığı Kürdistan refarandumu vardı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek beraberindeki heyetle İran'da yapacağı temasları aktardı.



Perinçek'İn İran'a gittiği tarih, Atatürk'ün 1937 yılında Irak, İran ve Afganistan arasında yaptığı Sadabat Paktı antlaşmasının yıldönümüydü. Doğu Perinçek, "biz de İran'lı yetkililere Batı Asya Birliği projemizi sunacağız" dedi.



Konuşmasının en büyük bölümünü de Kürdistan refarandumuna ayırdı Vatan Partisi Lideri. "Bölge ülkelerinin ABD ve İsrail'e karşı birlik halinde olduğunu vurguladı Perinçek. Irak'ın parçalanmasına izin vermeyeceklerini söyledi..



CHP'in İstanbul mitingi de soruldu Perinçek'e; "PKK ve FETÖ'yle kol kolalar, CHP'ye yazık oluyor" dedi.



Perinçek, Tahran havalimanı VİP salonunda İran'lı üst düzey yetkililer tarafından karşıladı.





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