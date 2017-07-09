Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığındaki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere dün gece 00:00 itibariyle başkent Tahran'a ulaştı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve beraberindeki heyet, 8-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek resmi temaslar çerçevesinde dün gece 00:00 sularında, İran İslam Cumhuriyeti'nin başkenti Tahran'a ulaştı.



Vatan Partisi yöneticileri ve gazetecilerden oluşan heyet, İranlı üst düzey yetkililerle, başta ABD ve İsrail'in çabalarıyla bölgede kurulması planlanan sözde Kürdistan'a karşı Batı Asya ülkeleri arasında geliştirilmesi arzu edilen ortak faaliyetleri görüşecek.









Heyet, İran Dini Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'i temsilen İran İslam Devrimi Rehberi'nin Uluslararası İlişkilerden Sorumlu danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti ve İran İslam Şura Meclisi'ni (İran Parlementosu) temsilen de, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı ile görüşmelerde bulunacak.



Perinçek Tahran'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



'BATI ASYA, DÜNYADAKİ ÇELİŞMELERİN MERKEZİ...'



Açıklamasında, İranlı yetkililerin davetine icabetle, İran hükümeti, meclis makamı ve diğer yetkililerle görüşeceklerini ifade eden ve 6 kişilik bir heyetle Tahran’a gideceklerini söyleyen Perinçek, Batı Asya’nın dünyada çelişmelerin merkezi haline geldiğini söyledi.



Batı Asya ülkelerinin hiçbirinin İsrail ile komşu olmak istemediğini dile getiren Perinçek, Türkiye, Irak, Suriye ve İran’ın ortasında, Amerika ve İsrail’in ikinci bir İsrail devletçiği kurmak istendiğini belirtti.







'İKİNCİ İSRAİL'E İZİN VERMEYECEĞİZ...'



Bölge ülkelerinin kararlı bir şekilde buna izin vermeyeceğine dikkati çeken Perinçek, Barzani’nin 25 Eylül 2017'de yapılacağını açıkladığı referandumun ABDve İsrail'in planı olduğunu ifade etti.



Perinçek, "Bölge ülkeleri buna kesinlikle karşılar, birlikteler. Bu gezimizi Atatürk’ün İran ile yaptığı Sadabat Paktı’nın, 1937 yılındaydı, tam 80. yıl dönümünde yapıyoruz. O bakımdan da çok anlamlı bir tarih" diye konuştu.



'IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ...'



Temaslarda bölgedeki ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirerek, güvenliğin sağlanması için Batı Asya Birliği projelerini İran’daki yöneticilere götüreceklerini kaydeden Perinçek, Batı Asya’nın birlik halinde olduğunu, Irak’ın toprak bütünlüğünü savunduklarını belirtti.



Aydınlık