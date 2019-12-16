Vatan Partisi İstanbul Avrupa Yakası Çalışan Hakları Merkezi çalışmalara başladı

Sendikal haklar, taşeron işçilik sorunları, iş sözleşmelerinde dikkat edilecek ayrıntılar, fazla mesai, izinler, kıdem ve ihbar tazminatı ve çalışanları ilgilendiren her konuda uzmanlar, kamu hizmeti anlayışıyla çalışanlardan gelen sorulara en kısa süre içinde cevap verecekler.

Vatan Partisi İstanbul 15 Aralık 2019, Pazar günü yaptığı toplantı ile Avrupa Yakası Çalışan Hakları Merkezi çalışmalarını başlattığını duyurdu. Toplantıya Eyüp, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Esenyurt gibi pek çok Avrupa yakasındaki ilçeler, İlçe Başkanları ile birlikte katıldı.

Merkez, Süleyman Doğan başkanlığında yeniden oluşturulan Vatan Partisi Başakşehir İlçe Başkanlığı’nın inisiyatifinde yürüyecek. İş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalıkları alanındaki birikimlerini değerlendirme ve işçi sınıfının sorunlarına daha örgütlü olarak müdahale edebilme olanağı sağlayacak.

Avrupa Yakası Çalışan Hakları Merkezi,18 Ocak 2020 Cumartesi günü, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ile Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi ve İstanbul İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Mehmet Akkaya’nın katılımıyla açılışını yapacaktır.

Emekçiler, Avrupa Yakası Çalışan Hakları Merkezine her türlü sorunlarını iletebilirler. Bunlara örnek olarak:

İşten kendi isteğimle ayrılıp kıdem tazminatımı almak istiyorum. Ne yapabilirim?

İşveren beni işten çıkardığını ve bir hafta sonra gelip kıdem tazminatımı alabileceğimi söyledi. Bir hafta sonra gittiğimde, “sen nerelerdeydin, işe devamsızlıktan seni çıkardık” dedi ve kıdem tazminatımın yandığını söyledi. Ne yapabilirim?

İşveren benim banka hesabıma 1700 lira yatırıyor, ancak ben parayı çektikten sonra 400 lirasını geri vermek zorundayım. Bu uygulama kanunlara uygun mu?

Yıllık iznimi kullanmak istiyorum, ancak işveren vermiyor. Ne yapabilirim?

İşveren sürekli fazla mesai istiyor. Ben de kalmak istemiyorum. Bu konuda bir hakkım var mı?

Hafta tatilimde de çalışmam isteniyor. Hafta tatilinde çalışmak zorunda mıyım?

İşten haksız yere çıkarıldım. Ne yapmalıyım?

İşveren üç aydır ücretlerimizi ödemiyor. Direnişe mi geçelim, başka bir yola mı başvuralım?

Sendika şube başkanı işyerinde delege seçimi yapmadan yapmış gibi gösterdi. Nereye başvurmalıyız?

İşyerinde sendika üyesi olmayan işçiler var. Onların toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkı var mı?

İşyerimizdeki büro çalışanları “memur” mu?

Toplu iş sözleşmesinde “kapsam dışı” olmak iyi mi? Kapsam dışı olanların sendikaya üye olma hakları var mı?

Bunlar ve benzeri bütün sorularınıza uzmanlar hızla çözüm üretecektir.