Fethullahçı Darbe girişiminin birinci yıldönümünde Vatan Partililer alanlardaydı. İstanbul Taksim Meydanı'nda açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel "Darbeyi ordu millet ele ele ezdik" dedi. Önsel, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan afişlere de tepki gösterdi.

Fethullahçı darbe girişiminin birinci yıldönümünde Vatan Partisi eylem yaptı.



İstanbul Taksim Meydanı'nda açıklama yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, "darbeyi ordu milllet ele ele ezdik" dedi.



Önsel, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan afislerede tepki gösterdi.



İzmir'de de eylem vardı.



Vatan Partililer darbe girişiminin birinci yıldönümünde Karşıyaka'da bir araya geldi.



İncirlik Üssü ABD’ye kapatılsın diyen Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Ali Karşılayan, “15 Temmuz’da Amerikan Gladyosu yenildi” dedi.



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