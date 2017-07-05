Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, Başbağlar katliamı ile ilgili bir basın açıklaması düzenledi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, 5 Temmuz 1993 tarihinde bölücü terör örgütü PKK’nın Başbağlar’da yaptığı katliamla ilgili bir basın toplantısı yaptı.



Önsel’in açıklaması şöyle:



5 Temmuz 1993 tarihinde PKK 34 yoksul köylümüzü, cumhuriyetin kimsesizlerini Başbağlar’da kurşuna dizdi, katletti. Başbağlar şehitlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz.Şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.



Bugün ise hendeklere gömülen PKK, dünyanın gözü önünde yüzlerce TIR dolusu silahı ABD’den almakta, Suriye’nin güneyinde mevziye girerek, Suriye ve Türkiye’ye karşı savaşmaktadır. PKK, ABD ve İsrail’in emrinde görev yapmaktadır.



PKK bugün iç cephede Kemal Kılıçdaroğlu’yla kol kola ‘’Adalet’’ yürüyüşündedir. Ortakları, CHP yönetimi ve FETÖ’dür.



5 Temmuz Başbağlar kırımından 3 gün once 2 Temmuz’da Madımak’da canlarımız yakıldı. Başbağları yapan Madımak’ı yakan aynı merkezdir!



ABD ve İsrail’in, ‘’Bağımsız Kürdistan’’ planı Başbağlar’dan, Madımak’tan geçerek yol almaktadır. Ancak boş bir hayaldir ve hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.



Türkiye, Suriye, İran, Irak el ele verecek, ve bu planı bozacaktır.



Başbağlar ve Madımak’ta milletimizi bölemediler.Bölemeyecekler.



Vatan Partisi, büyük Türk Milletinin önüne kurtuluş programını koymuştur.



1- Vatanın birliği ve bütünlüğü esastır.



2-Borçlanma ekonomisine son, Üreten Türkiye



3-Komşu ülkeler ile işbirliği.



4-Milli egemenliğimiz için Laik Türkiye.



Başbağlar – Madımak katliamlarının önümüze koyduğu program budur.



Türk Milleti olarak, Alevisi-Sünnisi, Kürdü Türkü el ele vereceğiz. Vatan savaşını kazanacağız.



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