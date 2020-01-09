Vatan Partisi İstanbul ilçe kurultaylarını tamamladı! Kurultaylarda vatan savaşı vurgusu

Vatan Partisi İstanbul Yeni İlçe Yönetimlerini Belirledi

Vatan Partisi İstanbul, 2019 yılının son 2 ayında ve 2020 yılının ilk haftasında toplamda 25 ilçede ilçe başkanları ve yönetim kadrolarını seçti.Kurultaylar ve öncesinde yapılan hazırlık toplantılarında rapor taslağı tartışıldı ve önümüzdeki mücadele döneminde başarının ve büyümenin yolunun vatan savaşı siyasetlerini kararlı uygulamaktan geçtiği vurgulandı. Kurultaylara toplamda 1100 kişiye yakın katılım sağlandı.

10 Kasım’da Bağcılar’da; 17 Kasım’da Gaziosmanpaşa ve Ataşehir’de olmak üzere 2 ilçede; 1 Aralık’ta Küçükçekmece ve Silivri’de olmak üzere 2 ilçede; 8 Aralık’ta Beşiktaş, Kadıköy, Ümraniye, Sarıyer, Esenyurt, Tuzla olmak üzere 6 ilçede; 14 Aralık’ta Üsküdar’da; 15 Aralık’ta Pendik, Kartal, Çekmeköy, Maltepe ve Büyükçekmece olmak üzere 5 ilçede; 22 Aralık’ta Eyüp, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü ve Beykoz olmak üzere 5 ilçede; 29 Aralık’ta Şişli ve Bahçelievler olmak üzere 2 ilçede ve son olarak 5 Ocak’ta Fatih’te kurultaylarını tamamlamış oldu. Kurultaylarda Faaliyet Raporları ve Mali Raporların sunumlarının ardından raporlar oy birliği ile aklandı.

Yeni mücadele döneminde seçilen ilçe başkanları ve yöneticileri, üretim devrimi kurultayları ve vatan savaşı sürecindeki siyasetlerde cesur olacak, öncü rol oynayacak ve bu siyasetlere uygun yerel çalışmalar yapacak.

Kadınların Yükselen Sesine Önderlik Edecek Kadrolar: Öncü Kadın

Vatan Partisi’nin Türkiye’nin süregelen kadın sorunlarını çözmeye yönelik özel çalışmalar yapan kadın kolları Öncü Kadın, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların üretimde, emek ve işgücü piyasasında ne kadar yer aldığı, kadına yönelik şiddet ve kadın-erkek eşitliği gibi pek çok sorunla mücadele etmektedir. Geçen günlerde TÜİK, kadın istihdamının %29 düzeyinde olduğunu açıklamıştı. Öncü Kadın ise tüm bu verilerin yeterli olmadığını ve kadının işgücü piyasasında yer alması ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayacağını vurguluyor.

Öncü Kadın İstanbul İl Başkanlığı ise Türk kadınının tüm bu sorunlarına çözüm getirecek, kadınların yükselen sesine önderlik edecek kadrolar oluşturmak için 12 Ocak 2020 Pazar, 13.00’te, Taksim Gönen Hotel’de yapacağı Öncü Kadın İstanbul İl Kurultayıyla önder kadın kadrosunu oluşturacak.

Türkiye’ye Önderlik Edecek Kadrolar

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 2020’nin bahar aylarında gerçekleştirecekleri Amiral Soner Polat 11. Genel Kurultayı için il kurultayına hazırlanmaya başladı. İlçe Kurultaylarını tamamlayan İstanbul İl Başkanlığı, güçlü ilçeler, güçlü il, güçlü parti yaratmak için tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kurultayda, Türkiye’nin ve İstanbul’un sorunlarına çözüm üretecek, yükselen Asya sürecine ve gelişen parti kadrolarına yeni dönemde öncülük edecek il başkanı ve il yönetimi seçilecek. Kesin tarihi henüz belli olmayan il kurultayının 2020 Mart ayı başlarında yapılması planlanıyor.