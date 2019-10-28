Vatan Partisi İstanbul ve Ankara'da Cumhuriyet için yürüyecek

96 yıldır coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı için halk Türk bayrakları ile caddeleri dolduracak.

Vatan Partisi İstanbul Beşiktaş'ta yürüyüş düzenleyecek. Saat 15:00'da Beşiktaş Akaretler Atatürk Müzesi önünden başlayacak yürüyüş Atatürk Heykeli önünde sona erecek.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı da saat 12.00'de Güvenpark'ta, dolmuş duraklarında buluşacak.

İstanbul ve Ankara'daki yürüyüşlere Türkiye Gençlik Birliği'de katılacak.

Türkiye Gençlik Birliği ise Türkiye çapında da yürüyüşler yapacak.

Binlerce genç vatan ve cumhuriyet için yürüyecek. Mehmetçik selamlanacak.

Karşıyaka'da yapılacak yürüyüşün başlama saati 15.30 olacak.





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