Vatan Partisi İstanbul ve Ankara'da Cumhuriyet için yürüyecek
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıldönümünü coşku ile kutlanacak. Bu amaçla yurt genelinde hazırlıklar sürüyor. Vatan Partisi İstanbul ve Ankara'da kitlesel yürüyüşler düzenleyecek. Türkiye Gençlik Birliği de İzmir'de "Vatan ve Cumhuriyet için" yürüyecek.
GÜNDEM 28.10.2019, 01:06
96 yıldır coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı için halk Türk bayrakları ile caddeleri dolduracak.
Vatan Partisi İstanbul Beşiktaş'ta yürüyüş düzenleyecek. Saat 15:00'da Beşiktaş Akaretler Atatürk Müzesi önünden başlayacak yürüyüş Atatürk Heykeli önünde sona erecek.
Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı da saat 12.00'de Güvenpark'ta, dolmuş duraklarında buluşacak.
İstanbul ve Ankara'daki yürüyüşlere Türkiye Gençlik Birliği'de katılacak.
Türkiye Gençlik Birliği ise Türkiye çapında da yürüyüşler yapacak.
Binlerce genç vatan ve cumhuriyet için yürüyecek. Mehmetçik selamlanacak.
Karşıyaka'da yapılacak yürüyüşün başlama saati 15.30 olacak.
ulusal.com.tr
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