Vatan Partisi İstanbul yeni ilçe yönetimlerini belirledi

Vatan Partisi İstanbul, 16 Aralık 2019 Pazar günü Pendik, Kartal, Çekmeköy, Maltepe ve Büyükçekmece olmak üzere 5 ilçede kurultay gerçekleştirdi. Kurultaylarda Faaliyet Raporu ve Mali Rapor sunumlarının ardından raporlar oy birliği ile aklandı. Oylama gündeminde ise ilçelerin yeni başkanları ve ilçe yönetimleri belirlendi.

Vatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Mustafa İlker Yücel’in katılımıyla Amiral Soner Polat 11. Olağan Pendik İlçe Kurultayını gerçekleştirdi. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Mevlüt Usta tekrar seçildi. Yeni dönem ilçe yönetimi belirlendi.

Pendik İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:

İlçe Başkanı

Mevlüt Usta

İlçe Yönetim Kurulu

Ali Duman

Seyfettin Küçük

Hikmet Kırık

Özlem Tanrıkulu

Muharrem Kuru

Gürsoy Kayaalp

Erdal Çimen

Kartal İlçe Başkanlığı’na ise Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi ve İstanbul İl Yöneticisi Beyhan Korkman ile Görev Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Turhan Özlü katıldı. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Perihan Tekin tekrar seçildi.

Kartal İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:

İlçe Başkanı

Perihan Tekin

İlçe Yönetim Kurulu

Neslihan Etik

Teyyar Aytemur

Celal Abbas Keskin

Burak Çiv

Sezai Yılmaz

Zafer Enver Bilgin

Osman Çil

Çekmeköy İlçe Başkanlığı’na İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuray Kaya ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur katıldı. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Derya Çağlar yeni dönemde görevi Songül Çağlar’a devretti.

Çekmeköy İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:

İlçe Başkanı

Songül Çağlar

İlçe Yönetim Kurulu

Mehmet Rıfat Yücel

Umut Devrim Gövem

Onur Parlak

Hasan Gök

Leyla Az

Derya Çağlar

Latif Şahin

Maltepe İlçe Başkanlığı’nın kurultayına ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Şule Perinçek katıldı.Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Şükran Ulusoy yeni dönemde görevi Osman Fevzi Sirel’e devretti.

Maltepe İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:

İlçe Başkanı

Osman Fevzi Sirel

İlçe Yönetim Kurulu

Deniz Sandalcı

Kazım Akyiğit

Ufuk Özgen

Mehmet Emre Dizdar

Lütfi Çimen

Ensar Aşkın

Göksel Çoban

15 Aralık tarihinin son kurultayı olan Büyükçekmece İlçe Başkanlığı’na ise İstanbul İl Sekreteri Erdoğan Aslanoğlu ve İstanbul İl Yöneticisi Barbaros Bahçelioğlu’nun katılımıyla Amiral Soner Polat 11. Olağan Büyükçekmece İlçe Kurultayını gerçekleştirdi. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Hasan Baydemir tekrar seçildi.

Büyükçekmece İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:

İlçe Başkanı

Hasan Baydemir

İlçe Yönetim Kurulu

Mesut Geyik

Esmaül Yılmaz

Şükran Şen

Refik Kayhan

Yasemin Tiryaki

Yusuf Kenan Doğan

Mustafa Hazım Türkkan

Diğer ilçelerin kurultay tarihleri ise şu şekilde:

22 Aralık 2019, Pazar – Eyüp

22 Aralık 2019, Pazar – Avcılar

22 Aralık 2019, Pazar – Bakırköy

22 Aralık 2019, Pazar – Beylikdüzü

29 Aralık 2019, Pazar – Şişli

5 Ocak 2019, Pazar - Fatih