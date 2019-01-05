Vatan Partisi İstanbul yeni ilçe yönetimlerini belirledi
Vatan Partisi İstanbul, Amiral Soner Polat 11. Genel Kurultay hazırlıkları kapsamında yeni dönem ilçe başkanlarını ve ilçe yönetim kurullarını belirleyeceği ilçe kurultay tarihleri yayınlandı. Parti yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek olan kurultaylar Türkiye Rotasını çizecek kadrolarıyla yeni döneme hazırlanıyor.
Vatan Partisi İstanbul, 16 Aralık 2019 Pazar günü Pendik, Kartal, Çekmeköy, Maltepe ve Büyükçekmece olmak üzere 5 ilçede kurultay gerçekleştirdi. Kurultaylarda Faaliyet Raporu ve Mali Rapor sunumlarının ardından raporlar oy birliği ile aklandı. Oylama gündeminde ise ilçelerin yeni başkanları ve ilçe yönetimleri belirlendi.
Vatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Mustafa İlker Yücel’in katılımıyla Amiral Soner Polat 11. Olağan Pendik İlçe Kurultayını gerçekleştirdi. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Mevlüt Usta tekrar seçildi. Yeni dönem ilçe yönetimi belirlendi.
Pendik İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:
İlçe Başkanı
Mevlüt Usta
İlçe Yönetim Kurulu
Ali Duman
Seyfettin Küçük
Hikmet Kırık
Özlem Tanrıkulu
Muharrem Kuru
Gürsoy Kayaalp
Erdal Çimen
Kartal İlçe Başkanlığı’na ise Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi ve İstanbul İl Yöneticisi Beyhan Korkman ile Görev Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Turhan Özlü katıldı. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Perihan Tekin tekrar seçildi.
Kartal İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:
İlçe Başkanı
Perihan Tekin
İlçe Yönetim Kurulu
Neslihan Etik
Teyyar Aytemur
Celal Abbas Keskin
Burak Çiv
Sezai Yılmaz
Zafer Enver Bilgin
Osman Çil
Çekmeköy İlçe Başkanlığı’na İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nuray Kaya ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur katıldı. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Derya Çağlar yeni dönemde görevi Songül Çağlar’a devretti.
Çekmeköy İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:
İlçe Başkanı
Songül Çağlar
İlçe Yönetim Kurulu
Mehmet Rıfat Yücel
Umut Devrim Gövem
Onur Parlak
Hasan Gök
Leyla Az
Derya Çağlar
Latif Şahin
Maltepe İlçe Başkanlığı’nın kurultayına ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Şule Perinçek katıldı.Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Şükran Ulusoy yeni dönemde görevi Osman Fevzi Sirel’e devretti.
Maltepe İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:
İlçe Başkanı
Osman Fevzi Sirel
İlçe Yönetim Kurulu
Deniz Sandalcı
Kazım Akyiğit
Ufuk Özgen
Mehmet Emre Dizdar
Lütfi Çimen
Ensar Aşkın
Göksel Çoban
15 Aralık tarihinin son kurultayı olan Büyükçekmece İlçe Başkanlığı’na ise İstanbul İl Sekreteri Erdoğan Aslanoğlu ve İstanbul İl Yöneticisi Barbaros Bahçelioğlu’nun katılımıyla Amiral Soner Polat 11. Olağan Büyükçekmece İlçe Kurultayını gerçekleştirdi. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Hasan Baydemir tekrar seçildi.
Büyükçekmece İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:
İlçe Başkanı
Hasan Baydemir
İlçe Yönetim Kurulu
Mesut Geyik
Esmaül Yılmaz
Şükran Şen
Refik Kayhan
Yasemin Tiryaki
Yusuf Kenan Doğan
Mustafa Hazım Türkkan
Diğer ilçelerin kurultay tarihleri ise şu şekilde:
22 Aralık 2019, Pazar – Eyüp
22 Aralık 2019, Pazar – Avcılar
22 Aralık 2019, Pazar – Bakırköy
22 Aralık 2019, Pazar – Beylikdüzü
29 Aralık 2019, Pazar – Şişli
5 Ocak 2019, Pazar - Fatih
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