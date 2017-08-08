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Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır
Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır

Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır

Vatan Partisi, Amerikancı saldırıların ve eylemlerin hedefi olan Venezuela'ya dayanışma mesajı gönderdi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat tarafından Venezuela Ankara Büyüekelçiliği'ne gönderilen mesajda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırılar kınandı. "Venezuela halkının yanındayız" mesajı verildi

Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır

Amerikancı saldırıların ve sokak eylemlerinin hedefi olan Venezüela'ya destek Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi, Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bir mesaj göndererek dayanışma duygularını iletti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat imzasıyla gönderilen mesajda Amerika'nın başını çektiği emperyalist sistem tarafından yapılan saldırıların büyük üzüntü ile takip edildiği belirtildi. Venezuela halkına dayanışma duyguları iletildi.

"VENEZUELA HALKININ YANINDAYIZ: Saygıdeğer Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 

ABD’nin başını çektiği emperyalist sistemin, ülkenize ve tüm dünyada büyük saygı gören, gerçek bir halk kahramanı olan Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros’a yönelik, doğrudan ve dolaylı baskı ve saldırıları Partimiz tarafından büyük bir üzüntü ile izlenmektedir. Ancak Venezuela Milletini arkasına alan büyük devrimci, Devlet Başkanı Sayın Maduro’nun bu saldırıları püskürteceğine ve bu süreçten daha güçlü çıkacağına içtenlikle inanıyoruz. Kazanan, ‘Bolivar Devrimcisi’ Venezuela ve Venezuela halkı olacaktır. Bu vesile ile Vatan Partisi olarak dayanışma duygularımızı en güçlü şekilde vurgularken, Venezuela halkının yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz. En derin saygılarımı sunar, engin başarılar dilerim."

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #amerika #Venezuela
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