Vatan Partisi: Kubilay olmak, Dersim'in karşısında Tunceli olmaktır
Vatan Partisi, şeriatçılar tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Anıtı önünden Tunceli’deki Seyit Rıza heykelinin kaldırılması talebini yineledi. “Kubilay olmak, Dersim'in karşısında Tunceli olmaktır” diyen Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, Kubilay’ı katleden Derviş Mehmetler ile Seyit Rıza ve Şeyh Saitler’in hiçbir farkının olmadığını söyledi
Vatan Partisi, Devrim şehidi Kubilay anıtı önünde Tunceli ve Diyarbakır mesajları verdi. Vatan Partisi Tunceli’ye dikilen Seyit Rıza heykeli ile Diyarbakır’da bir meydana Seyit Rıza adı verilmesine karşı kararlılığını, tarihe “Menemen Olayı” olarak geçen, gerici kalkışmanın ezildiği Menemen’den verdi.
Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu ve partililer sağanak yağışa rağmen Asteğmen Kubilay’ı andı. “Kubilay gibi Feadi, Vatan için Görev Başındayız” pankartı arkasından yüründü. Ardından da basın açıklaması yapıldı.
“Kubilay olmak, Dersim'in karşısında Tunceli olmaktır” diyen Mutlu, Şeyh Sait ve Seyit Rıza’nın heykellerinin dikilmesi ve meydanlara isimlerine karşı olduklarını belirtti.
Asteğmen Kubilay’ı katleden Derviş Mehmetlerle Seyit Rıza ve Şeyh Saitlerin farkı olmadığını ifade eden Mutlu, gerici isyan ve kalkışmaları lanetlediklerini belirtti.
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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