Vatan Partisi MEB'in mescit yönetmeliğine karşı Danıştay'a başvuruda bulundu. Başvuru sonrası Vatan Partisi Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenlendi.

Vatan Partisi MEB'in Mescit yönetmeliğine karşı Danıştay'a başvuruda bulundu.



Başvuru sonrası Vatan Partisi Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenlendi.



Mehmet Cengiz ve Turgut Okyay'ın da katıldığı basın açıklamasında Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı E. Rektör Yrd. Prof. Dr. Tülin Oygür konuştu.



Oygür, açıklamasında şunları söyledi:



24 Haziran 2017 gün ve 30106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” 5/ç maddesinde yer alan ve “her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının açılabilmesi için abdesthane ile kadın ve erkek için ayrı mescitler bulunması” zorunluluğunu getiren düzenlemenin, öncelikle yürütmenin durdurulması ve nihayetinde iptal edilmesi için Vatan Partisi olarak bu sabah Danıştay’a başvurmuş bulunuyoruz.



Daha önceki düzenlemede “Talep olması halinde ibadet ihtiyacını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir” hükmü varken şimdi bu değişiklikle, anaokulları ve ilkokullar dâhil bütün MEB kurumlarında abdesthane ve kadın-erkek mescitlerinin bulunması zorunlu tutulmuştur. Bundan sonra milli eğitim kurumlarımız aynı zamanda ibadethane niteliği alacaktır.



Bu düzenlemeyle Anayasa alenen ihlal edilmiştir. En başta Anayasanın 2. Maddesindeki “Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir” hükmü ayaklar altına alınmıştır.



3. Maddedeki “Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” hükmü çiğnenmiş ve milletin içine din gibi hassas bir konu zemininde nifak sokulmasının yolu açılmıştır.



10. Maddedeki “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” hükmü, kaçınılmaz olarak yaşanacak ayırımcılıkla işlemez hale getirilmiştir.



24. Maddedeki “Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz” hükmü havaya uçmuştur! Çünkü insanın evinde veya ibadethanede kendi iradesiyle ortaya koyacağı bir eylem olan ibadet, bu düzenlemeyle kaçınılmaz olarak kişinin isteği ve iradesi dışında bir zorunluluk ve baskı aracı hale gelmiştir.



Nihayet Anayasanın 42. Maddesindeki “Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez” hükmü yok sayılarak eğitim kurumlarımız ibadethanelere çevrilmiştir.



Bu düzenleme ile toplumda ayırımcılık, fesat ve fitne fitillenmekte, vatandaşlar arasındaki eşitlik ortadan kaldırılmakta, bilimsel eğitim yok sayılmakta, başta lâiklik olmak üzere Cumhuriyetin nitelikleri ayaklar altına alınmakta ve ülkemiz ve milletimizle bölünmez bütünlüğümüze darbe indirilmektedir. Devletimiz, içte ve güneydoğu sınırlarımızda bölücü ve dinci teröre karşı savaş verirken AKP iktidarının milletimizin birliğine göz diken, açıkça Anayasaya aykırı böylesi bir düzenleme yapması, ülkenin bekası yönünden son derece kaygı vericidir. Vatan Partisi olarak, eğitim programlarında da ısrarla bilimsel ve lâik eğitim karşıtı düzenlemeler yapan iktidarı uyarıyor, lâik yaşamı benimsemiş, vatanına yürekten bağlı milletin büyük çoğunluğunu sonunda isyan ettirecek bu tehlikeli tutumdan geri dönmeye çağırıyoruz.



Milli eğitimi, Cumhuriyet eğitiminin birliği ve felsefesi ışığında, insanlığa kardeşlikle bağlı, yetenekli, bilgili, sorumlu, ‘fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ kuşaklar yetiştirmek olarak ele alan Partimiz, eğitimde yapılan vahim hatalara karşı siyasi ve hukuki zeminde mücadele etmeyi başta gelen sorumluluğu olarak görmektedir. Vatan Partisi olarak bu düzenlemenin iptali için Danıştay’a başvurmakla yetinmeyeceğiz. Hangi siyasi görüşte, hangi inançta, hangi dine – mezhebe mensup olursa olsun, vatan bütünlüğümüzü, bağımsızlığımızı, çağdaş ve demokratik bir ülke olmamızı öncelikli meselemiz olarak gören bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz: Bu uygulamaya karşı birlikte mücadele etmek üzere Vatan Partisi olarak yanınızdayız! Partimiz Hukuk Bürosu, vatandaşlarımızın hukuk mücadelesi başlatabilmesi için hazırlık yapmaktadır. Önümüzdeki hafta başından itibaren bütün İl ve İlçe Örgütlerimizden gerekli belge ve bilgiler alınabilir. Mescit kararının Resmi Gazetede yayımlanma tarihi 24 Haziran 2017’dir. Danıştay’a başvurma süresi 60 gün olup, son başvuru tarihinin 23 Ağustos olduğu unutulmamalıdır.



Milletimize çağrı yapıyoruz! Çocuklarımızın mescide değil, okula, eğitim almaya gidebilmesi ve önümüzdeki bizi bekleyen zor günlerde birliğimizin korunması için hiç beklemeden, hemen mücadeleye katılın!



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