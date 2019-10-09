Vatan Partisi meydanlarda: Mehmetçik muzaffer olacak

Vatan Partisi meydanlara indi. Mehmetçik’e destek verildi, Amerika’ya meydan okundu.

Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Rıza Türkmendağ, Amerika’ya 100 yıl önceki “Türk mucizesi”ni hatırlatarak yanıt verdi.

Açıklamanın ardından Kışlahan’a Trump maketi kuruldu. Yurttaşlar, Aşık Mahzuni Şerif’in Amerika Katil türküsü eşliğinde Trump maketine ayakkabı fırlattı.

İzmir’deki eylemin adresi Konak Meydanı’ydı.

İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, PKK’nın kökünün kazılması için tarihi bir fırsat yakalandığını vurguladı. Mutlu, “günün milli görevi birliktır” dedi.

Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamaları BD Adana Konsolosluğu önünde protesto edildi.

Vatan Partisi Adana İl Başkanı Selver Kaplan, TSK'nın PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumunun dosta güven, düşmana korku verdiğini söyledi.

Denizli’de il başkanı İbrahim Kasapoğlu açıklama yaptı, “Mehmetçiğimizle yürek yüreğe, omuz omuzayız”dedi ve Trump’a yüklendi.

Üniversite meydanlarında da öğrenciler sesini yükseltti. O adreslerden biri de

İstanbul Üniversitesi’ydi.

Türk Kadını’nın yüreği de Mehmetçik ile atıyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcsı Pınar Gül, Mehmetçik'in silahla anaların ise HDP önünde terörün kaynaklarını kuruttuğunu vurguladı.

ulusal.com.tr