Vatan Partisi'nden 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

Tülin Oygür yaptığı açıklamada "Türk Milletinin Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk’e bu unvanın verildiği 24 Kasım gününü “Öğretmenler Günü” olarak kutluyoruz. Atatürk döneminde genç Türkiye Cumhuriyeti öğretmenlerin omuzlarında ayağa kalktı ve yükseldi, Ortaçağ karanlığında bırakılmış Anadolu halkı öğretmenlerimizle aydınlığa ilerledi. Türk halkı bunun bilincinde olarak daima öğretmenini sevmiş, saymış ve ona güvenmiştir. Vatan savaşı verdiğimiz ve ağır ekonomik şartlardan geçtiğimiz bugün de yurdun her köşesinde, yoksul bölgelerimizde, terör örgütüyle savaştığımız sınır boylarında görev yapan vatansever, fedakâr öğretmenlerimiz kendi ışıklarıyla geleceğimizi aydınlatıyorlar. Bütün öğretmenlerimize minnetle teşekkür ediyoruz.



Ülkemiz Avrasya iklimi içinde, milli menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, bağımsızlıkçı ve üretken bir devlet olma yolunda kararlı adımlar atmanın eşiğindedir. Cumhuriyetin kuruluşunda ve yaşatılmasında olduğu gibi, bugünkü mücadelemizde de silahsız büyük gücümüz öğretmenlerimizdir. Cumhuriyetimiz, cephede görev yapan Mehmetçiğimiz kadar, fedakârca görev yaparken terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aybüke ve Necmettin öğretmenlerin, görev yaptığı okulda çocuklara 29 Ekim kutlaması yaptırdığı için PKK'nın tehdit ettiği Seçil öğretmenlerin bu fedakârlıkları sayesinde ayakta kalmaktadır.



Öğretmenliği ve öğretmenimizi, dışa bağımlı ekonomik politikaların sonucunda ortaya çıkan ve giderek ağırlaşan istihdam sorununun ve piyasalaşmış bir eğitim anlayışının içinde değerlendirmek, bu en değerli kaynağımızı yok saymakla eşdeğerdir. Ülke olarak iddiamız büyüktür; o halde öğretmenliği ve öğretmenimizi de büyük ve cesur adımlarla yeniden ele alacağız. Öğretmenlik mesleğini bugünün şartlarına göre donatmak ve yükseltmek zorundayız. Öğretmenlerimizin yaşadığı bütün maddi, idari ve mesleki sorunları çözmek zorundayız. Ataması yapılmayan öğretmenlerimizin örgün veya yaygın eğitimde, geleceğimizin inşasında görev almalarının çözümünü üretmek zorundayız. Bugünün 24 Kasım Öğretmenler Günü, “İkinci Kurtuluş Savaşımızı veriyoruz” diyen iktidardan öğretmenlerimize karşı bu sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimiz gündür." dedi.