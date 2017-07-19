Vatan Partisi, büyük tartışma yaratan 15 Temmuz afişleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığına sorumluların ortaya çıkarılması için dilekçe gönderdi. Afişlerde Türk askerini zavallı ve korkak bir şekilde resmedildiği belirtilen dilekçede, afişlerin hazırlanması ve yayılmasında sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Partinin Genel Sekreteri Utku Reyhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

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Toplumun her kesiminden çığ gibi tepkiler yükseldi, Vatan Partisi afişleri yapanlar hakkında inceleme yapılması için harekete geçti.



Vatan Partisi, 15 Temmuz’un yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan afişlerle ilgili inceleme yapılması için Cumhurbaşkanlığına bir dilekçe gönderdi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan imzalı dilekçede, afişlerin Türk askerinin korkak gösterdiğini, TSK’nın itibarına yapılan saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi.



Reyhan, dilekçede sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep etti. Ulusal Kanal mikrofonlarından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı duyarlı olmaya çağırdı.



Haber: Sinan Sungur

Kamera: Barış Yurteri​

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