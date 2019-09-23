Diyarbakır'da ailelerin PKK'ya direnişi sürüyor
Diyarbakır'da ailelerin PKK'ya direnişi sürüyor
Necati Karakaya hayatını kaybetti
Necati Karakaya hayatını kaybetti
Birleşik Kamu-İş'ten skandal karar...
Birleşik Kamu-İş'ten skandal karar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
banner1119

Vatan Partisi'nden Diyarbakır anneleri için imza kampanyası

Vatan Partisi Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek için Ankara'da imza kampanyası başlattı. HDP kapatılana kadar kampanyanın süreceğini ifade eden Vatan Partililer, imzaları Yargıtay'a vereceğini belirtti. Kurulan imza masasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Vatan Partisi'nden Diyarbakır anneleri için imza kampanyası

Masalar kuruldu. İmzalar toplandı. Vatan Partisi Diyarbakır'daki aileler için Ankara'da harekete geçti.

3 Eylül'de evladı bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Hacire Akar'ın başlattığı oturma eylemi çığ gibi büyüyor. Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan 45 aile,  HDP İl binası önünde evlatlarına kavuşmayı bekliyor. Annelerin feryadının ardından Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Feyzullah Öztürk, kampanyanın ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı.

Kampanya boyunca toplanan imzalar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.

"HDP Kapatılsın" sloganıyla kurulan imza masalarına vatandaşların da ilgisi yoğun.

Öztürk, imza kampanyası için diğer vatandaşlara da çağrı yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #diyarbakır #hdp
Önceki Haber
Pakistan ile Hindistan savaşacak mı?
Sonraki Haber
İzmir'de ceviz hasadı başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.