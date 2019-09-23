Vatan Partisi Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek için Ankara'da imza kampanyası başlattı. HDP kapatılana kadar kampanyanın süreceğini ifade eden Vatan Partililer, imzaları Yargıtay'a vereceğini belirtti. Kurulan imza masasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Masalar kuruldu. İmzalar toplandı. Vatan Partisi Diyarbakır'daki aileler için Ankara'da harekete geçti.



3 Eylül'de evladı bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Hacire Akar'ın başlattığı oturma eylemi çığ gibi büyüyor. Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan 45 aile, HDP İl binası önünde evlatlarına kavuşmayı bekliyor. Annelerin feryadının ardından Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı.



Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Feyzullah Öztürk, kampanyanın ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı.



Kampanya boyunca toplanan imzalar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.



"HDP Kapatılsın" sloganıyla kurulan imza masalarına vatandaşların da ilgisi yoğun.



Öztürk, imza kampanyası için diğer vatandaşlara da çağrı yaptı.





ulusal.com.tr