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Vatan Partisi'nden Eğitim İş'e tebrik ziyareti

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan başkanlığındaki parti heyeti Eğitim-İş’in yeni yönetim kurulunu ziyaret etti

Vatan Partisi'nden Eğitim İş'e tebrik ziyareti

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan başkanlığındaki parti heyeti Eğitim-İş’in yeni yönetim kurulunu ziyaret etti.
 
Eğitim-İş 5. Olağan Genel Kurulu’nu 5-6 Ağustos tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirmişti. Terör örgütü PKK’nın şehit ettiği öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’a ithaf ederek yapılan kurultayın ardından başkanlığa Orhan Yıldırım seçildi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan başkanlığında ve Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Prof. Dr. Ercan Erç ile birlikteki parti heyeti bugün Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile Genel Mali Sekreter Hüseyin Kara’yla bir araya geldi.

Utku Reyhan, Orhan Yıldırım’ı yapılan kurultay sonunda göreve gelmelerinden dolayı tebrik ederken, görüşmede, ülke gündemi, eğitimde yaşanan sorunlar ve toplu sözleşme süreci değerlendirildi. Reyhan ve Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat değişikliğine ilişkin yürütülecek faaliyetlerde de ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş birliği sağladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #eğitim iş
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