Vatan Partisi'nden Hong Kong açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hong Kong’da 6 ayı aşkın devam eden Batı destekli şiddet eylemleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Perinçek, açıklamasında şunları belirtti:

1997 yılı 1 Temmuz’undan bu yana 22 yıl boyunca “Tek Ülke-İki Sistem” adı altında yüksek derecede özerklik ilkelerinin tam ve doğru bir şekilde uygulandığı Hong Kong, 6 ayı aşkın devam eden şiddet eylemlerine sahne olmaktadır. Vatan Partisi, Batı destekli bu renkli devrim girişimine karşı sonuna kadar Çin Halk Cumhuriyeti’nin yanındadır.

ABD hegemonyacı bir anlayışla Çin’in iç işlerine karışmaktadır. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nden geçen sözde “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi” yasası kışkırtıcı niteliktedir.

Çin’in egemenliğini koruyan tutumunu destekliyor, “insan hakları” ve “demokrasi” adı altında barışçıl olmadığı belirgin olan, masum sivillere ve polise karşı şiddet eylemlerini kınıyoruz.