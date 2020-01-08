Vatan Partisi'nden Irak'a destek

Vatan Partisi, ABD'nin emperyalist saldırısına karşı İran ve Irak ile dayanışma içinde.

Washington Bağdat'ta düzenlediği saldırı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenledi. Saldırıda Süleymani ile birlikte Iraklı Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de hayatını kaybetti. Söz konusu cinayetlerin ardından Vatan Partisi İran ve Irak'ın Ankara Büyükelçiliğine ziyaret düzenledi. Vatan Partisi heyetini, Irak Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi ağırladı.

Basına kapalı düzenlenen ziyarette Vatan Partisi heyetine Genel Sekreter Utku Reyhan başkanlık yaptı. Reyhan'a Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür ile Uluslararası İlişkileri Büro üyesi Yusuf Tunçer eşlik etti.

Ziyarette ABD emperyalizmine karşı birlik mesajları verildiği öğrenildi.

Görüşme sonrası Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Süleymani ile birlikte şehit olan isimler için açılan taziye defterini imzaladı.

HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: TANSEV KARA

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