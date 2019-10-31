Vatan Partisi'nden Kağıthane Sadabad Öğrenci Yurdu yıkımına dair paylaşım
İstanbul Kağıthane'de Sadabad Öğrenci Yurdu yıkılıyor. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Süleymancılara ait depreme dayanıksız bina Ak Partili Kağıthane Belediyesi tarafından yıkılıyor" paylaşımı yaptı
GÜNDEM 31.10.2019, 16:35
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, İstanbul Kağıthanede Süleymancılara ait Sadabad Öğrenci Yurdu'nun yıkıma dair bir paylaştım yaptı.
Reyhan, şunları belirtti:
"Süleymancılara ait depreme dayanıksız bina Ak Partili Kağıthane Belediyesi tarafından yıkılıyor.
Direnmeye çalışanları polisimiz dağıtılıyor.
Müritler #SuçumuzNe diye feryat ediyor.
İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'na oy veren Süleymancılara FETÖ'cü+Furkancılar destek veriyor."
ulusal.com.tr
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