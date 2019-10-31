Vatan Partisi'nden Kağıthane Sadabad Öğrenci Yurdu yıkımına dair paylaşım

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, İstanbul Kağıthanede Süleymancılara ait Sadabad Öğrenci Yurdu'nun yıkıma dair bir paylaştım yaptı.

Reyhan, şunları belirtti:

"Süleymancılara ait depreme dayanıksız bina Ak Partili Kağıthane Belediyesi tarafından yıkılıyor.

Direnmeye çalışanları polisimiz dağıtılıyor.

Müritler #SuçumuzNe diye feryat ediyor.

İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'na oy veren Süleymancılara FETÖ'cü+Furkancılar destek veriyor."

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