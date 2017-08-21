Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Av. Bülent Karagöz, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın HDP'ye destek ziyaretinde bulunmasına tepki gösterdi.

Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Av. Bülent Karagöz, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın, HDP’nin düzenlediği “Vicdan ve Adalet Nöbeti”ne katılarak destek olmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.



Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Av. Bülent Karagöz, Nöbete katılan Pekdaş'a, "Sema Pekdaş’a hatırlatırız. Gündoğdu Meydanı, PKK/HDP’ye özgürlük meydanı değildir. Gündoğdu Meydanı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimimizin Lideri Büyük Devrimci Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet tarihimizin simge ve değerlerinden biridir. Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Mitinglerinde, Haziran 2013 Halk Hareketinde, Andımız’ın yasaklanmasına karşı ayağa kalkan Büyük Türk Milleti’nin, Bağımsızlık ve Özgürlük meydanıdır" dedi.





Karagöz, açıklamasında şunları söyledi:



Değerli basın çalışanları, değerli arkadaşlar,



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, HDP’nin Konak Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği “Vicdan ve Adalet Nöbeti”ne katılarak destek olmuştur.



Nöbete katılan Sema Pekdaş, “Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin çok önemli olduğunu” savunarak, “Keşke bu şekilde bariyerlerle soyutlanmamış olsa. Bu bölge İzmir’in özgürlük alanı. Gençler burada otururlar, şarkılarını söylerler. Bu özgürlük alanına bu bariyerler yakışmıyor.” demiştir.



Sema Pekdaş’a hatırlatırız. Gündoğdu Meydanı, PKK/HDP’ye özgürlük meydanı değildir. Gündoğdu Meydanı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimimizin Lideri Büyük Devrimci Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet tarihimizin simge ve değerlerinden biridir.



Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Mitinglerinde, Haziran 2013 Halk Hareketinde, Andımız’ın yasaklanmasına karşı ayağa kalkan Büyük Türk Milleti’nin, Bağımsızlık ve Özgürlük meydanıdır.



PKK, Amerika’nın, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’yi bölerek kurmak istediği İkinci İsrail Projesi’nin silahlı piyonudur. HDP de PKK’nın meclisteki siyasi uzantısıdır. PKK/HDP tek merkeze bağlıdır. Ve Amerika tarafından yönetilmektedir.



PKK/HDP, “Vicdan ve Adalet” eylemleriyle terör kadrolarını hapisten kurtarmak ve Türkiye’nin Vatan Savaşı verdiği koşullarda iç cephede karışıklık çıkarmak istemektedir.



Sema Pekdaş, PKK/HDP’nin bölücü eylemine katılarak Amerika’nın İkinci İsrail kurma projesinin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir.



Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir’deki büyükşehir dahil 23 belediye başkanından sadece Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, PKK/HDP’nin bölücü eylemine destek vererek proje belediye başkanı olduğunu göstermiştir.



Sema Pekdaş’a buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Nasıl ki İzmir Barosu Başkanıyken “Adliyeye, ne Atatürk rozeti ne Türk Bayrağı ne türbanla girilmemelidir” demiştin. Konak Belediye Başkanlığı koltuğu önüne konulunca söylediklerinden çark edip seçim kampanyanda halka Atatürk rozeti dağıtıp, Atatürk’e boyun eğdiysen, Türk Milleti sana yine boyun eğdirecektir.



Belediye başkanlığı koltuğuna güvenme. PKK/HDP’den elini çek. Türk Milleti vatanseverdir, bölücülükte değil, vatanseverlikte birleşir. Seni ve avaneni Gündoğdu Meydanı’ndan denize dökmesini de bilir.



Tarihten ders almayanlara, Atatürk’ün “Güvendiğiniz kişilerin ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız” sözlerini hatırlatırız.



Türkiye vatan savaşı vermektedir. Amerika ve kurmak istediği İkinci İsrail cephesinin piyonları PKK ve FETÖ ezilecek, HDP kapatılacaktır. Türk Milleti, Amerika’nın, CHP/HDP/PKK/FETÖ ittifakı projesine geçit vermeyecektir. Türkiye, bağımsızlık ve özgürlüğünü yeniden kazanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla sunarız.



Av. Bülent Karagöz

Konak İlçe Başkanı