Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi E. Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:
Mersin Limanı’nın satılması güvenliğimize ve milli çıkarlarımıza aykırıdır.
Akfen Holding’in devletimizden aldığı Mersin Limanı’nın %40 hissesini, Avusturalyalı IFM Investor Firmasına devretti. Geri kalan %50 hisseleri, daha önce, Singapurlu PSA Gurubuna zaten satılmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin yatırımını yaptığı Mersin Limanı’nda, devletin hiçbir yaptırım gücü kalmamıştır.
Bölge sanayicilerimizin üretip ihraç ederken kullandığı Mersin Limanı’nda, bundan böyle, yükleme, indirme, bindirme ücretini, limanı satın alan yabancı şirket belirleyecektir.
Limanı işleten çok uluslu şirket sanayicimize istediği fiyatı dayatabilecektir. Zaten rekabet gücünü aşağı çeken başka faktörler varken, bir de liman masraflarının artması bölge sanayicilerini zora sokacaktır.
En az Kıbrıs kadar güvenlik için stratejik olan, Akdeniz’in en büyük limanını yabancılara satılması, güvenlik açısından da milli devlete vurulmuş bir darbe olacaktır.
Proje yatırımı yapmayan, hazır yatırımları satın alan yabancı sermayeyi, mutlulukla karşılayanların, yerli sanayicimizi ve güvenliğimizi de düşünmesi beklenir.
Özelleştirmelerin yabancılaştırma olduğu ve milli çıkarlarla çatıştığını, milli olma iddiasında olanların da bilmesi gerekir.
Vatan Partisinin iktidarında, satılan stratejik kurumların yeniden millileştirileceğini satın alanların şimdiden bilmesinde yarar vardır.
Hükümetin bu satışa müdahale etmesi, milli yarar ve mili güvenlik açısından görevdir.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi, yaptığı açıklamayla Mersin limanının özelleştirilmesine tepki gösterdi
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