Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Adana'da konuştu. Gültekin, "İncirlik Üssü'nün ABD'ye" kapatılmasını istedi. Bedri Gültekin, Vatan Partisinin eylül ayında ‘’İncirlik’e el konsun, Habur kapatılsın’ sloganıyla Adana'da yürüyüş ve miting yapılacağını açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, partisinin bir dizi çalışmaları için Adana'ya gitti. Gültekin, "Adana sınırlarısı içerisinde bulunan İncirlik Üssü, bir darbe ve teröre destek üssü olarak faaliyet göstermektedir. Dünyada bunun örneği yoktur. Buradan kalkan uçaklar PKK'ya destek için kullanılıyor" dedi.



Adana'da konuşan Bedri Gültekin, Vatan Partisi'nin İncirlik Üssü ABD'ye kapatılsın" eylemlerini sürdüreceğini söyledi. Gültekin, "Bütün örgütlermizi her yerde, köylerde mahallelerde evlerde, bu adımın neden atılması gerektiğini anlatıyor. Son bir aydır da bu eylemlerimiz 'İncirlik'e el konsun, Habur Katılsın' diye sürüyor" ifadelerini kullandı.



Gültekin, Vatan Partisi'nin Eylül ayında "İncirlik'e el konulmalı, Habur Kapatılmalıdır" mitingine vatandaşları davet etti. Gültekin, "Önümüzdeki günlerde haftalarda, çalışmalarımız daha da artacaktır. Vatan Partisi olarak Eylül ayında 'İncirlik'e el konsun, Habur Kapatılsın' büyük bir yürüyüş ve miting gerçekleştireceğiz" dedi.



Gültekin, Irak'ın Kuzeyi'nde yapılacak ve Irak'ı bölmeye yönelik olan referanduma da değindi. Gültekin, "İnanıyoruz ki, önümüzdeki günlerde Türkiye, İncirlik Üssü'ne el koyacaktır. Eğer Barzani 25 Eylül'de referandum yapmakta ısrar ederse, Habur kapısı kapatılacaktır" şeklinde konuştu.



ulusal.com.tr