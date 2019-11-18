Vatan Partisi'nden NYT'nin 'Uygur belgeleri' haberine tepki

Terör olayları iddiasıyla Pekin hedef alındı. Batı merkezli haberlere ilişkin Vatan Partisi'nden önemli bir uyarı geldi.

Amerika'nın önde gelen gazetelerinde New York Times geçen günlerde yayımladığı bir haberde Çin'in Uygur politikalarına yönelik 400 sayfalık belgelere yer verdi. Haberde Pekin yönetiminin Sincang Uygur Özerk Bölgesi'nde yıllardır terör olayları düzenlediği iddia edildi.

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi" Bu belge ile ilgili bugün Karar gazetesi malum Davutoğlu ekibine yakın onların kontrolündeki Karar gazetesinin manşet haberi Uygura Merhamet Etmeyin diye çıktı. Haberi incelediğimizde böyle bir belge yok. Herhangi bir konuşma yok." dedi.

Tunçer, bu haberlerin Ankara-Pekin ilişkilerini yıpratmak istediğini belirtti.

Tunçer, " Burada yalnız Çin'i vurmuyorlar.Türkiye Çin ilişkilerini de vuruyorlar. Çin Devleti aynı bugün bizim yaptığımız gibi terörle, aşırıcılıkla, kararlı şekilde mücadele etmektedir." ifadelerini kullandı.

Tunçer, Bir Kuşak Bir Yol projesine dikkat çekti..

Tunçer, "Bir Yol Bir Kuşak Projesi elbette hedefe alınıyor. Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nden Sincang Bölgesi'ne 100 milyar dolar yatırım yapmışlar.Bölgede bizim ve 60'a yakın ülkenin gelişmesine sebep olacak bir proje. Bu ticaret yolunu terörle bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERA: TANSEV KARA

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