Samsun'daki Türkiye Süper Kupası final maçında Atatürk pankartının stada sokulmamasına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Tepkilerin hedefindeyse Gençlik ve Spor ile İçişleri Bakanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman vardı. Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, "Atatürksüz Beşiktaş da, Türkiye de, dünya da olmaz" dedi.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa final maçında, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından getirilen ve üzerinde "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" yazan pankart stadyuma alınmamıştı. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman ise “Spor yapıyoruz, siyasi şeyler bizim işimiz değil" diyerek yapılan işi savundu.



Aydınlık'ın haberine göre, Önsel, Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında "Buradan Fikret Orman'a sesleniyoruz, Atatürk'süz Beşiktaş olmaz” dedi.



"ATATÜRK DÜNYA'YA SIĞMAYAN BİR DEVRİMCİDİR"



Fikret Orman'ın Beşiktaş tarihini bilmediğini söyleyen Önsel, şöyle devam etti:



"Bakın size bir belge sunayım, Türk Spor Teşkilatı Spor Kongresi Ankara'da toplanıyor. Beşiktaş'ın kurucularından Ahmet Fetgeri Bey kürsüye çıkarak şu tarihi öneriyi yapıyor: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında Atatürk anmasının her yıl yapılmasını teklif ediyorum. 19 Mayıs teklifini yapan Beşiktaş'ın kurucularından Ahmet Fetgeri Bey'dir. Bir de şimdi geldiğimiz yere bakın, AKP'li bakanlar ve Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere, tribünlere siyaseti sokmayacağız deniyor, Atatürk için 'bir siyasi figür' deniyor. Cuhuriyetimizin büyük kurucu önderi Atatürk'ümüzü getirdikleri yere bakın. Sizin buna gücünüz yetmez. Çarşı grubu ve partimizin öncü gençliği size gereken cevabı verecektir. Statlarda İzmir Marşı'nın okunup okunmayacağını göreceğiz. Atatürksüz Beşiktaş olmaz, Atatürksüz Türkiye de olmaz. Atatürk ne Beşiktaş'a ne Türkiye'ye ne de Dünya'ya sığar. Atatürk böyle bir devrimci lider. O'nun etrafında büyük Türk milleti birleşiyor. Onu bir siyasi figüre benzetmek size yakışıyor mu? Beşiktaş'ın büyük taraftar kitlesine bu söyleminizi kabul ettirebilir misiniz? Beşiktaş kongresi üyesi Avukat Ali Rıza Dizdar'a sesleniyorum. Bu söylemi Beşiktaş Divan Kurulu'nda gündem yapsınlar. Beşiktaş başkanının böyle bir şey söylemeye hakkı yoktur. İnanıyorum ki bu söyleme Beşiktaş Divanı'ndan da karşı sesler gelecektir.”







"ŞEHİTLERİ OLAN KULÜBÜN BAŞKANI BÖYLE SÖZ SÖYLEYEMEZ"



Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Cenap Yener de “Ben Fikret Orman'ı hayretle dinledim” dedi.



Yener şöyle konuştu:



“Bugün anamızın, babamızın ismini biliyorsak, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyorsak, o siyasi figür dediği Atatürk sayesinde olmuştur. Beşiktaş'ın başkanı, bu söylemiyle Beşiktaş'a yakışmıyor. Beşiktaş'ın yararına desem değil, Türkiye'nin yararına desem değil. Bu açıklamayı neye göre yaptı, bunu anlamak mümkün değil.



Futbol takımı sadece futbol oynayarak futbol takımı olmaz. Bu kulüpler Kurtuluş Savaşı'nda kanı dökülmüş kulüplerdir, şehit vermiş kulüplerdir. Arkasında şehitleri taşıyan bir kulübün başkanının böyle bir söz söylemesini ben ne yüreğine yakıştırabiliyorum ne de Beşiktaş'ı buna layık görüyorum. Bu söz aslını inkar etmektir. Atatürk siyasi bir figür değildir, bizim kurucumuzdur. İzmir Marşı'nın söylenmemesi için bir tane neden göremiyorum. Ülke kurucusunun adını söylemek bu kadar kötü bir şey midir? Lütfen Atatürk'e dokunmayalım, Atatürk bizim için bir simgedir, liderdir. Fikret Orman'a sesleniyorum, lütfen çıksın ve desin ki 'bunu bir gafletle söyledim ve özür dilerim'. Geri adım atsın. Beşiktaş için bunu yapması lazım.”



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