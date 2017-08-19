Vatan Partisi'nden Sakarya'daki kaza için taziye mesajı
Vatan Partisi'nden Sakarya'daki kaza için taziye mesajı
Usta müzisyene hırsız şoku
Usta müzisyene hırsız şoku
FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi, Sinop'ta yakalandı
FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi, Sinop'ta yakalandı
FETÖ'ün emniyet yapılanmasına operasyon
FETÖ'ün emniyet yapılanmasına operasyon

Vatan Partisi'nden Sakarya'daki kaza için taziye mesajı

Vatan Partisi, dün Sakarya'da 7 işçinin hayatını kaybettiği kaza için taziye mesajı yayınladı

Vatan Partisi'nden Sakarya'daki kaza için taziye mesajı

Vatan Partisi, dün Sakarya'da 7 işçinin hayatını kaybettiği kaza için taziye mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

18 Ağustos 2017, Cuma günü sabah 7.45 sularında Sakarya’da gerçekleşen trafik kazası haberi bizi derinden üzmüştür.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #sakarya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sakarya'da hayatını kaybeden 7 işçi için cenaze namazı kılındı
Sonraki Haber
'Marmara’da birden fazla büyük deprem bekleniyor'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.