Vatan Partisi, dün Sakarya'da 7 işçinin hayatını kaybettiği kaza için taziye mesajı yayınladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
18 Ağustos 2017, Cuma günü sabah 7.45 sularında Sakarya’da gerçekleşen trafik kazası haberi bizi derinden üzmüştür.
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi, dün Sakarya'da 7 işçinin hayatını kaybettiği kaza için taziye mesajı yayınladı
Vatan Partisi, dün Sakarya'da 7 işçinin hayatını kaybettiği kaza için taziye mesajı yayınladı.
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