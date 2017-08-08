Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Av. Furkan Mahmat Partisinin Genel Merkezinde yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde FETÖ mensuplarının tıpkı Guantanamo’da olduğu gibi tek tip elbise ile duruşmlara katılmalarını dillendirmektedir. Hatta Cumhurbaşkanı giyilmesi öngörülen tek tip kıyafetlerin rengiyle bile uğraşmaktadır.
Bu açıklamalar terör ile mücadeleye zarar vermektedir
Terör ile mücadelede ülkemiz çok önemli işler yapmaktadır. ABD’nin ülkemizdeki en önemli enstrümanlarıyla yargı, güvenlik güçleri ve millet olarak bir Vatan Savaşı vermekteyiz.
Cumhurbaşkanı’nın tek tip elbise ile duruşmaların yapılması açıklaması FETÖ ve diğer batı merkezli terör örgütleriyle mücadeleye zarar vermektedir.
Bu uygulama, FETÖ’cülerin mağdur e debiyatı yapmasına ve kendine bir kamuoyu oluşturmasına yol açacaktır. Batı merkezli güçlerin istediği de budur.
Bakınız, İmralı yargılamalarının meşruiyetine ilişkin herhangi bir karşı çıkış oldu mu? Hayır olmamıştır. Çünkü: O dönem mahkeme reisliğini yapan Turgut Okyay her türlü provokasyonu hukuk devleti ilkesini gözeterek engellemiştir.
Mevcut yasa provokasyonu önlemek için yeterlidir
Tek tip elbise tartışmaları Muğla’daki yargılamalarda bir kendini bilmez provokatörün giydiği bir tişört üzerinden başlamıştır.
Ancak TBB başkanı Sayın Metin Feyzioğlu’nun da belirtiği üzere mahkeme başkanının bu provakatörün üzerindekilerini çıkartabilecek yetkisi bizim usul yasalarımızda mevcuttur. Ayrıca bir kanun yapılmasına gerek yoktur.
FETÖ’cüler Arası Dayanışmayı Artırır
Üst üste ortaya çıkan itirafçılar neticesinde dağılma aşamasına gelen ve cezaevlerinde birbirine giren FETÖ’cüler, bu uygulama sonrasında bir “cezaevi dayanışmasıyla” saflarını sıklaştırabilirler. Hâlbuki bu davaların amacı, örgütün direncini kırmak olmalıdır.
Türkiye ve Guantanamo yan yana gelemez
Türkiye; Guantanomo işkencehanesini kuran emperyalist güçlere karşı bir kurtuluş savaşı vererek kurulan bir ülkedir. Şu anda da ABD destekli terör örgütlerine karşı savaş halindeyiz.
Guantanamo benzetmesini çok tehlikeli buluyoruz ve devlet geleneklerimize aykırı bir benzetme olarak nitelendiriyoruz.
Biz FETÖ/PDY mücadelesini Guantanamo işkencehanesini gibi yürütemeyecek kadar adil, çağdaş ve hukuka bağlı bir ülkeyiz.
Sonuç olarak;
Muğla’daki provokatörün yapmış olduğu eylemin başarıya ulaşamaması için tek tip kıyafet uygulamasının derhal ülke gündeminden çıkarılması gerekmektedir.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Av. Furkan Mahmat, tek tip kıyafet uygulamasını değerlendirdi
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