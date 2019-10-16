Vatan Partisi'nden yargıya HDP kapatılsın başvurusu

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Av. Nusret Senem tarafından yapılan açıklama şöyle:Halkların Demokratik Partisi (HDP), Devletin bağımsızlığı, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü ve milletin birliğine aykırı faaliyetlerin odağı haline gelmiştir. Bugün, ülkemizin Suriye’nin kuzeyinde ve Doğu Akdeniz’de Batılı emperyalistlerce tehdit edildiği şartlarda, bu tehditlere karşı TSK tarafından göğsümüzü kabartan büyük bir mücadele yürütülmektedir. Yürütülen bu mücadeleye karşı emperyalist ülkelerden ve maşası olan terör örgütleri tarafından bir algı operasyonu da sürdürülmektedir. Söz konusu düşman faaliyetin odağındaki unsurlardan biri de maalesef Parlamentodaki HDP isimli parti ve milletvekilleridir.