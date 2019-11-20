Vatan Partisi'nin MKK rapor taslağı tartışılıyor

Vatan savaşını kesin zafere ulaştırma hedefini taşıyan Vatan Partisi'nin il ve ilçe kurultayları başladı. Önümüzdeki yıl yapılacak olağan büyük kongre için de hazırlıklar sürüyor.

Vatan Partisi, 2020 yılı bahar aylarında yapacağı Amiral Soner Polat Kurultayı için bir rapor taslağı hazırladı. Taslak, 11'inci Genel Kurultay öncesi parti üyelerinin tartışmasına açıldı.

Raporda "Üreticilerin Milli Hükümeti İçin İleri" sloganıyla kurultayın toplanacağı belirtildi. Milli Demokratik Devrimin tamamlanması süreci ve üretim devrimi ise raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Taslakta, Atlantik'ten kopan Türkiye'nin Avrasya'da konumlandığı anlatıldı.

Ayrıca raporda HDP koruyuculuğuna ve CHP kuyrukçuluğuna karşı parti içinde mücadele programına yer verildi.

Kurultayda, üreticilerin iktidarının kurulmasına önderlik edecek kadrolar belirlenecek.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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