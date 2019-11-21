Vatan Partisi'nin "Üretim Devrimi Kurultayı" başladı

Türkiye ekonomisi çıkmazda. Çözümü Vatan Partisi sunuyor.



"Üretim Devrimi Kurultayları" çözüm yollarını üreticiye sanayiciye anlatmak için başladı. Çekirdeğiyle, üzümüyle, patatesiyle öne çıkan Nevşehir, kurultayın başladığı ilk il oldu.



Kurultaya katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ekonominin tablosunu çizdi, sistemi eleştirdi.

Türkiye önceden ürettiği ürünleri dışarıdan alıyor. Çiftçi zor şartlarda üretiyor. Sanayi üretimi alarm veriyor. İşsizlik zirvede...

Çözüm üretmekten geçiyor.

Türkiye hammaddeyi ithal ediyor. Bu durumda üreticiyi dolar ve avroya mahkum ediyor.

Vatan Partisi Lideri, yakın dönemde zorluklar olacağını ancak bununda birlikte aşılacağını söyledi.

Kurultaya, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Nevşehir Ticaret Odası Başkanvekili ve Kimya Mühendisi Ahmet Seçen, Seramik sanatçısı Aydın Afacan, Vatan Partisi Nevşehir İl başkanı Meliha Atalay, Turizmci İbrahim Tokmak, patates üreticisi Erol Güven katıldı.

Üreticiler sanayiciler, üretmek istiyor, ancak bunun için desteğe ihtiyaç duyuyor.

Kurultaya katılanlar, kötü süreci atlatmak istiyor. Bulundukları şehrin ve ülkenin kalkınması için kolları şimdiden sıvadılar.

ulusal.com.tr