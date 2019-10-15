Vatan Partisi Öncü Kadın, ailelere moral için yola çıkacak

İlk günden bu yana ailelere destek verildi. Bir kez daha Diyarbakır'a gitme kararı alındı.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Binası önündeki bekleyişi sürüyor. Ailelere eylemine ilk günden bu yana destek olan Vatan Partisi yine Diyarbakır'a gitmeye hazırlanıyor.

Vatan Partisi Öncü Kadın ve Ankara İl Başkanlığı 16 Ekim’de ailelere destek için yola çıkacak. Ziyaret öncesi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı Ulusal Kanal’a konuştu.

Ayvalı, harekatın Diyarbakır eylemi için de önemli olduğuna dikkat çekti.

17 Ekim günü Diyarbakır’da olacaklarını ifade eden Ayvalı, yurttaşlara da çağrı yaptı.

ulusal.com.tr