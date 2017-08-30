Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Yılmaz, Adana'da yaptığı açıklamada seçim çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Yılmaz, partisinin Adana İl Başkanlığı'ndan yaptığı açıklamada seçim çalışmalarına başladıklarını duyurdu.



Vatan Partisi'nin 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği Merkez Karar Kurulu Toplantısı Kararlarını kamuoyuyla paylaşan Yılmaz, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile Vatan Savaşı halinde olduğunu ve Cumhuriyet ile sorunu olanların, FETÖ'ye ve PKK'ya yardım eli uzatanların ve Batı'dan kopamayız diyenlerin Türkiye'yi yönetme gibi bir şanslarının asla olmadığını söyledi.



Türk Milleti'nden yetki istediklerini belirten Yılmaz, ''Türkiye, emperyalizm ve piyonlarına karşı vatan savaşı veriyor. Sistemin içindeki seçenekler, çıkmazı ve çırpınmayı temsil ediyor. AKP iktidarı bölge ülkeleri ile işbirliği sağlayacak, üretim ekonomisini kuracak ve toplumumuzu çağdaşlaştıracak programa, birikime ve liderliğe sahip değildir. Atlantik sisteminin AKP iktidarının karşısına çıkardığı seçenekler ise PKK/HDP ve FETÖ ile ittifak halindedir. Yaşadığımız gündemle en küçük ilgilisi olmaya içi boş ve milleti uyutan tartışmalara Vatan Partisi olarak son diyoruz! Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı, TBMM ve Yerel Yönetim seçimlerine adaylarıyla katılacak ve Milli Hükümetin kurulmasındaki önder görevleri yerine getirecektir. Kurtuluş Savaşının fikrinin filizlendiği güzel şehrimiz Adana'dan Türkiye'nin Milliyetçi, Halkçı ve Devrimci öncülerine ''Türkiye'yi yönetmeye var mısınız?'' diyoruz. Türk Milleti'nden yetki istiyoruz!''dedi.



Seçim çalışmalarını Adana'dan ve tüm Türkiye'deki örgütlerimizden başlatıyoruz diyen Yılmaz, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İncirlik'in ABD'ye kapatılması ve Irak'ın Kuzeyinde yapılacak olan Kürdistan Referandumu 'na karşı Adana'da düzenlenecek olan Mitingin sorulması üzerine Yılmaz , "Bölge ülkelerinin ve Türkiye'nin baskısıyla referandumda geri adım atılacaktır.Bu sebeple şuan için ileri bir tarihe erteledik.Bu konuyu Türkiye'nin gündemine ilk biz getirdik, sözde Kürdistan Referandumu, bölge ülkeleri ve Türkiye'yi bölme referandumudur." dedi.Ardından çevre illerden gelen Vatan partililerin de katılımıyla seçim süreci siyasetlerini konuşmak üzere açıklama son buldu.



Furkan Öztürk-Yalçın Semir Akarsu/ Adana

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