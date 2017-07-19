Vatan Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni küçük düşüren 15 Temmuz afişlerinin sorumluları hakkında işlem yapılması için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığına verilen dilekçede, afişlerin TSK'nın itibarını zedelediği belirtildi, sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında gerekli işlemleri yaılması talep edildi.

15 Temmuz darbe girşiminin yıl dönümünde "Cumhurbaşkanlığı" logosuyla bilboardlara asılan afişler büyük tepki çekmişti. Vatan Partisi o afişlerin sorumluları hakkında işlem yapılması için harekete geçti.



Vatan Partisi, afişlerin hazırlanması ve yayılmasında sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep eden dilekçeyi Cumhurbaşkanlığı’na sundu.



Dilekçede, 15 Temmuz darbe girşiminin ordu-millet birlikteliği ile ezildiği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana vatan bütünlüğü için PKK ve onun sınır ötesindeki unsurlarına karşı etkili bir mücadele yürüttüğünü kaydetti.



Bu koşullarda ordunun itibarına yapılan bu tür saldırıların orduyu milletle karşı karşıya gösterme girişimi anlamı taşıdığını belirten Vatan Partisi, dilekçede "Türk milleti, içte ve dışta önemli tehditlerle karşı karşıyayken, sınır içi ve sınır dışında terörle kahramanca mücadele eden TSK’nın itibarına yapılan saldırılar kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.



Dilekçede, afişlerin hazırlanması ve yayılmasında sorumluluğu bulunan yetkililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması talep edildi.







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