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Vatan Partisi TSK'yı küçük düşüren afişleri kapattı!
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Vatan Partisi TSK'yı küçük düşüren afişleri kapattı!

15 Temmuz'un 1. yıldönümü öncesi Cumhurbaşkanlığı tarafından asılan afişlere bir tepki de Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndan geldi.

Vatan Partisi TSK'yı küçük düşüren afişleri kapattı!

Vatan Partisi üyeleri Selimiye Kışlası'nın karşısında asılan reklam panolarındaki tepki çeken afişlerin üzerini kapatarak bir açıklama yaptı.

Vatan Partisi İlçe Başkanı Osman Erbil yaptığı açıklamada 15 Temmuz'un 1. yıldönümünde Türk milletinin kazandığı zaferini kutlamak üzere halkı sokağa davet ederek şunları söyledi;



"Siyasi iktidar 15 Temmuz zaferine gölge düşüren bir eyleme imza attı. Askeri küçük düşüren, TSK'yı darbeci gösteren bu reklam afişleri ülkenin her yanına asılmıştır. TSK'yı küçük düşüren ve halk düşmanı olarak gösteren bu afişeri kabul etmiyoruz. Amerikancı- Fetullahçı darbe girişimi ordu miilet birlikteliğiyle bastırılmıştır. Eğer TSK bu darbeye karşı çıkmamış olsaydı bugün ülkemizi felakete sürükleyen bir tablo ile karşılaşacaktık. Vatan Partisi olarak bu rezil afişleri kendi hazırladığımız "Amerikancı- FETÖ darbesini Ordu- Millet birlikteliği ezdi" afişleriyle kapatacağız. Ve bu hazırladığımız afişleri aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'na da göndereceğiz."

Etiketler; #vatan partisi #tsk #15 temmuz
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