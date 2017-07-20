Türkiye'yi yasa boğan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katledilmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yılmaz'ı kaçırıp öldüren ve cansız bedenini suya atan 6 PKK'lı Tunceli Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonla öldürüldü.

Güvenlik güçlerinin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen PKK'lılar öğretmeni, doktoru, çobanları hedef alıyor. Son olarak bölücü terör örgütü üyeleri, Tunceli'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırıp katletti. Tunceli İl jandarma Komutanlığı olayın hemen ardından kırsalda operasyon başlattı.



Nazımiye İlçesinde keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, bir grup terörist tespit edildi. Bölgeye Silahlı insansız hava aracı sevk edildi. 6 PKK'lı silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.



İncelemelerde 6 teröristin, öğretmen Necmettin Yılmaz'ı katleden PKK'lılar olduğu tespit edildi.



Necmettin öğretmeni sadece Gümüşhane değil tüm Türkiye sahiplendi. Yarın Tunceli'de PKK terörüne karşı büyük bir yürüyüş düzenlenecek.



CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, saat 18.00'de başlayacak yürüyüşün ayrıntılarını anlattı.



Vatan Partisi Tunceli İl Başkanlığı da "Teröre Hayır" yürüyüşü için çağrı yaptı. İl Başkanı Hıdır Nergiz, "PKK'nın katlettiği öğretmenimiz için bütün Tunceli halkını Türk Bayrakları ile yürüyüşe davet ediyoruz" dedi.







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