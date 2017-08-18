Vatan Partisi, Türkiye'nin bölgesel ilişkilerinde kritik görevler başarıyor. Uçak krizi sonrası Rusya'ya heyet gönderen Vatan Partisi, Ankara-Moskova ilişkilerini tekrar rayına soktu. İran ile ilişkilerin gergin olduğu dönemde Tahran'a giden Vatan Partisi heyeti önemli görüşmeler yaptı. Bir ay geçmeden de Ankara-Tahran arasında "milat" denilecek gelişmeler yaşandı. İran'a giden heyette yer alan Emekli Tümamiral Soner Polat, "Görüşmelerde ne konuştuysak hepsi şimdi hayata geçiriliyor" dedi

Türk dış politikasının bölgesel sorunlara çözüm üretemediği şartlarda sahneye hep Vatan Partisi çıktı.



Kasım 2015'te Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizi, bölgesel denklemde Ankara'yı yalnız bırakıyordu. Vatan Partisi heyet gönderdiği Rusya'yı ikna ederek ilişkilerin normalleşmesini sağladı.



Rusya ile ilişkilerini geliştiren Türkiye kısa zamanda bölgede elini güçlendirdi.



Amerika'nın Suriye ve Irak'ı bölme planında hedefinde bu kez Ankara-Tahran ilişkileri vardı. Gerilen ilişkiler, Barzani'ye refarandum yapma, Suriye'deyse PKK-YPG'ye rahat hareket etme olanağı tanıyordu.



Özel davet ile Tahran'a giden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığındaki heyet, dini rehberlik makamı Hamaney'in özel temsilcisi Ali Ekber Velayeti ile görüştü.



Vatan Partisi'nin Tahran'da yapılan üst düzey görüşmelerde Türkiye-İran yakınlaşmasının mecburiyet olduğu vurgulandı. Askeri, siyasi ve ekonomik işbirliği kararları alındı.



Vatan Partisi'nin ziyareti sonrası 1979 yılından sonra ilk kez İran Genelkurmay Başkanı yurtdışına çıktı.



İran basını, Ankara-Tahran ilişkilerinde gelişmeyi "Milat" olarak yorumladı.



Rusya ve İran'a giden heyette yer alan Vatan Partisi Uluslarası İlişkiler Bürosu Başkanı emekli Tümamiral Soner Polat, "görüşmelere katkımız büyük" dedi.



Polat, İran'da Vatan Partisi'nin konuşup anlaştığı tüm konuların hayata geçirildiğini vurguladı.



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