Vatan Partisi, İncirlik üssünün kapatılması ve Barzani'nin yapmak istediği refaranduma karşı mücadeleye devam ediyor. İstanbul Kadıköy 'de imza masası açan partililer, önce bir açıklama yaptı ardından bildiri dağıttı. Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, Eylül ayının başında İncirlik'te yapılacak mitinge İstanbulluları davet etti.

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"Kuzey Irak'taki Barzani refarandumu engellensin" dediler, Adana'daki İncirlik üssünün Amerika'ya kapatılmasını istediler..



Vatan Partisi, Türkiye genelinde yürüttüğü "İncirlik ve Barzani refarandumuna hayır" çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kez mücadelenin adresi İstanbul Kadıköy Rıhıtımı oldu.



İmza masası açan Vatan partililer, bildiri dağıttı, açıklama yaptı.



Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Erbil, Eylül ayı başında Adana İncirlik'te yapılacak mitng ve yürüyüşe İstanbulluları davet etti.



Haber: Mesut Törün​

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