Vatan Partisi Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu yapacak

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem başkanlığında bir heyet, Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu yapacak.

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem başkanlığında bir heyet, yarın (16 Ekim 2019, Çarşamba) saat 11.00’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile terör örgütü PKK’nın ilişkilerini gösteren önemli bilgi ve belgeler sunacak, kapatma davası açılmasını talep edecektir.

Sayın Senem, başvuru sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunacaktır.

Tarih : 16 Ekim 2019, Cumartesi

Saat : 11.00

Yer : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önü

(Ehlibeyt Mahallesi, 1242. Kimse. No: 34 Balgat / ANKARA)"

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