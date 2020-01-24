Vatan Partisi’nden HSK uyarısı
FETÖ yargılamalarına ilişkin Vatan Partisi’nden önemli bir uyarı geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı avukat Nusret Senem, yargıçlarla ilgili soruşturmaların bekletmesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yargı camiasına yönelik eleştirilerinin ardından gelen bu adımın Hakimler ve Savcılar Kurulunun güvenilirliğini zedeleyecileceğini belirten Senem, HSK’yı siyasi etkilerden kurtaracak bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
GÜNDEM 24.01.2020, 19:38
400 hakim ve savcı hakkında FETÖ soruşturması olduğu açıklandı. Vatan Partisi'nden uyarı geldi.
HSK’dan gelen açıklamaya ilişkin ilk değerlendirme Vatan Partisi’nden geldi. Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, dosyaların bekletilmesini eleştirdi.
Söz konusu yargıçların bugüne kadar birçok karara imza atmış olabileceğini hatırlatan Senem, bunun eleştirilere yol açabileceğini söyledi.
Avukat Senem, bu soruşturma açıklamasının zamanlamasına da dikkat çekti. HSK’nın siyasi baskılardan arındırılmasını istedi, uyarılarını sıraladı.
HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
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