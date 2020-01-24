Vatan Partisi’nden HSK uyarısı

400 hakim ve savcı hakkında FETÖ soruşturması olduğu açıklandı. Vatan Partisi'nden uyarı geldi.

HSK’dan gelen açıklamaya ilişkin ilk değerlendirme Vatan Partisi’nden geldi. Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, dosyaların bekletilmesini eleştirdi.

Söz konusu yargıçların bugüne kadar birçok karara imza atmış olabileceğini hatırlatan Senem, bunun eleştirilere yol açabileceğini söyledi.

Avukat Senem, bu soruşturma açıklamasının zamanlamasına da dikkat çekti. HSK’nın siyasi baskılardan arındırılmasını istedi, uyarılarını sıraladı.



HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: TANSEV KARA

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